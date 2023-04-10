Вот это махина: в Приморье с грохотом рухнуло колесо обозрения

В парке аттракционов начался плановый демонтаж. Фото: Социальные сети

В социальных сетях появилось видео из Арсеньева. На кадрах рухнуло колесо обозрения. Как рассказали «КП – Владивосток» в администрации города, в парке «Восток» начался плановый демонтаж аттракционов.

Вход на территорию этой части «Востока» закрыт, поэтому кроме рабочих там никого быть не должно. В 2021 году семь сносимых объектов, некоторым из которых около 40 лет, признали аварийными. Ранее мэрия выставила оборудование на аукцион, в ближайшее время подрядчик снесет его, а вырученные от металлолома средства пойдут в городской бюджет.

– Еще в пятницу, приходя мимо парка аттракционов, я видел, как группа рабочих резала автогеном и рушила ряд аттракционов рядом с колесом обозрения. Теперь настала очередь и самого большого сооружения. Жаль. Резонный вопрос возникает у горожан. Что будет на этом месте взамен, – спрашивают местные жители.

В мэрии отметили, что сейчас в городском управлении разрабатывается концепция реконструкции парка. Он, к слову, принадлежит муниципалитету. В 2025 году на реконструкцию парка будет выделено 5 миллионов рублей из городского бюджета.

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