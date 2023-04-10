Дорогу на Толстого во Владивостоке приведут в порядок в рамках нацпроекта

За последние пять лет в Приморье построили и реконструировали около 40 километров новых трасс. Фото: Правительство Приморского края

Во Владивостоке подрядчик приступил к комплексному ремонту улицы Толстого в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как рассказали в пресс-службе мэрии, специалисты снимают старый асфальт, а после начнут обустраивать тротуары. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам руководителя АО «СПЕЦСУ» Ивана Зайченко, дорожники занимаются не только улицей Толстого, но и реконструкцией улиц Волжской – Шуйской, возводят мост, закончить работы планируют в августе 2023 года.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что дорожное строительство – один из основных векторов развития региона. Каждый год в крае проходят ремонт и реконструкция важнейших транспортных артерий в рамках нескольких программ.

За последние пять лет в Приморье построили и реконструировали около 40 километров новых трасс, восстановили более 720 километров региональных дорог. В этом году больший упор сделан на возведение мостов.

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