В туалете детского сада в Приморье нашли мертвую сотрудницу

О случившемся рассказали представители Федерации профсоюзов Приморья. Фото: Мария ЛЕНЦ

За прошедшую неделю в Приморье произошли две смерти и два тяжелых случая, из-за которых жители получили серьезные травмы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О всех случаях рассказали представители Федерации профсоюзов Приморья. Скончался 48-летний специалист по охране труда строительной компании «Мост». Предположительно, причиной его смерти стал инфаркт. Еще одна смерть произошла в детском саду «Надежда». 69-летнюю помощницу воспитателя без признаков жизни нашли в туалете.

В войсковой части уборщица вешала шторы и упала. Обошлось без смертей, но женщина получила тяжелые травмы. А в «Дальневосточном судомеханическом заводе» докеру-механизатору оторвало кисть правой руки строп-лентой.

Представители профсоюзов участвуют в расследовании происшествий.

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