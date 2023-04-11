В Олюторском районе на Камчатке объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение сохранится до утра 12 апреля. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Штормовое предупреждение объявили на Камчатке. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по краю, ожидается опасное волнение моря. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как поделились представители ведомства, высота волн в акватории Берингова моря в Олюторском муниципальном районе достигнет 8-9 метров. Штормовое предупреждение сохранится до утра 12 апреля.

Спасатели добавили, что людям, проживающим на побережье, ничего не угрожает. Но также они предупреждают, что есть возможность чрезвычайных ситуаций, например, различные повреждения на судах, которые приведут к нефтеразливам. Поэтому руководителей судоходных компаний рекомендуют принять меры повышенной предосторожности.

Сотрудники ГУ МЧС по Камчатке готовы оперативно устранить возможные ЧС. Если вы попали в беду, следует позвонить по телефонам: 01, 101, 112.

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