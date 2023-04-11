Из-за аварийного ремонта часть Владивостока осталась без холодной воды

Подачу воды возобновят только вечером. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Владивостока и Артема во вторник, 11 апреля, остались без холодной воды. В пресс-службе Примводоканала рассказали, с чем связаны отключения.

Во Владивостоке ХВС в Первомайском и Фрунзенском районах нет воды из-за аварийного ремонта. Первые отключения начались в 9 утра в домах на улице Марины Расковой 2, 4, 5, 6, 7, 9. Завершатся работы только через 10 часов – в 7 вечера 11 апреля.

В 11 дня холодную воду отключили у жителей дома на Океанском проспекте, 83. Подачу ХВС возобновят в 4 вечера.

В Артеме воды нет с 8 утра, вернут ее через 12 часов – в 8 вечера. Здесь отключения прошли от улицы Пригородная до Второй рабочей, 97, из-за планового ремонта.

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