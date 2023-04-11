Губернатор Приморья попросил президента России сохранить льготы на дальневосточных верфях

Размер субсидии на возмещение затрат составляет до 20% стоимости заказа. Фото: kremlin.ru.

По программе инвестиционных квот в Приморье строят 19 краболовов. Губернатор Олег Кожемяко попросил Президента России Владимира Путина сохранить преференциальную политику на дальневосточных верфях для строительства судов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На встрече с главой государства Олег Кожемяко отчитался о промышленном производстве Приморья. Предприятия края продолжают строить 19 краболовов, на которые выделили 41 миллиард рублей. В рамках первого этапа программы инвестиционных квот размер субсидии на возмещение затрат составляет до 20% стоимости заказа.

Губернатор Приморья попросил Владимира Путина сохранить преференциальную политику, которую дали дальневосточным верфям под строительство. По словам Олега Кожемяко, это поможет не только сохранить специалистов и технологии, но и привлечь инвестиции.

– Там, где добывается краб, должны и строиться эти суда. Тем более уже такой наработанный опыт есть.

Глава края попросил президента страны поручить Правительству России и Агентству по рыболовству сохранить методику первого этапа программы инвестиционных квот.

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