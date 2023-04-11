Во Владивосток приедут 11 футбольных команд Дальнего Востока на турнир «Будущее зависит от тебя»

Соревнования пройдут с 13 по 14 апреля. Фото: предоставлено организаторами.

Во Владивостоке в манеже спортивного комплекса «Тигр» пройдет II этап всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя». С 13 по 14 апреля команды детских домов и школ-интернатов сразятся за победу в двух возрастных категориях: 14-15 и 12-13 лет.

Участие во II этапе примут 11 команд с воспитанниками детских домов и школ-интернатов, победивших в своих регионах. Владивосток примет игроков из Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, а также Еврейской автономной области.

Столицу Приморья посетят юные спортсмены из Хабаровского края, Амурской области и других регионов ДФО. Фото: предоставлено организаторами.

Отборочные городские этапы проходят в 7 регионах с марта по апрель, а в мае лучшие коллективы поедут на финал, который состоится с 15 по 20 мая на федеральной территории «Сириус». Там ребята сразятся за главный приз – поездку в футбольный летний лагерь академии ФК «Барселона» в Сочи.

Соревнования «Будущее зависит от тебя» проводятся с 2005 года. Ежегодно в проекте участвует несколько тысяч российских детей. За 18 лет в турнире сыграло более 40 тысяч ребят — 5 тысяч команд из 140 городов.

Главный приз – поездка в футбольный летний лагерь академии ФК «Барселона» в Сочи. Фото: предоставлено организаторами.

Помимо футбола для участников профориентационную программу «Город навыков SkillCity», в рамках которой ребятам расскажут, как связаны спорт и digital.

Соревнования «Будущее зависит от тебя» проводятся с 2005 года. Фото: предоставлено организаторами.

Для детей, которые интересуются журналистикой, МегаФон организует особую программу. Каждая команда возьмет воспитанника, который подготовит репортажи о ее выступлении на турнире. Во время соревнования ребята пройдут мастер-класс по комментированию, узнают о тонкостях работы спортивного корреспондента.

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