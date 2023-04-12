«Дело об архиве» пополнилось фигурантами: в Приморье задержали ушлого брата депутата Госдумы

Брата депутата Госдумы задержали по подозрению в отчуждении госсобственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники СУ СК РФ по Приморью и регионального ФСБ 10 апреля задержали Олега Пинского, экс-глау Надеждинского района, побывавшего также и.о. директора филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Приморскому краю, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Последнее место работы Пинского больше других заинтересовало силовиков. По данным «КП», он подозревается в незаконном присвоении земли по скандальному «делу об архиве». Старший помощник главы СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская подтвердила редакции информацию о задержании.

В рамках дела об ОПГ задержали уже 12 человек: большая часть – сотрудники ППК «Роскадастр» и краевого Росреестра. Преступная схема, которую разработали должностные лица на пригретых местах, была поставлена на поток. Поддельные технические паспорта, договоры на застройку некоторыми работниками вносились в краевой архив Управления землями и имуществом, чтобы переоформить задним числом нужный кусок территории. А преступная группа «прикрывала тылы». Напомним, как ранее писала «КП», некоторые из фигурантов дела официально не трудоустроены.

Точные детали связи Пинского-младшего с «делом об архиве» не уточняются. Он остается действующим директором ДальНИИСС. Напомним, фигурант является братом депутата Госдумы Виктора Пинского.

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