Командир МКС поздравил жителей Уссурийска с Днем космонавтики

Сергей семь лет служил в аэродроме села Воздвиженка. Фото: принтскрин видео.

В честь Дня космонавтики жителей Уссурийского городского округа поздравил командир Международной космической станции, военный летчик, космонавт-испытатель Сергей Прокопьев. Видео-привет опубликовали в пресс-службе администрации муниципалитета. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Привет, Уссурийск, привет, Воздвиженка. С борта Международной космической станции я, Сергей Прокопьев, командир МКС шлю пламенный привет, желаю мира, счастья, добра, процветания и космического здоровья всем жителям Уссурийского округа. С праздником!

Космонавт добавил, что долгое время он проживал на уссурийской земле. На протяжении семи лет он служил помощником командира корабля в военном аэродроме в селе Воздвиженка.

Сергей дважды выходил в открытый космос и сейчас находится в третьем по счету полете.

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