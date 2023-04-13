В Приморье задержали второго участника преступной хасанской банды

Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

В Приморье продолжается расследование уголовного дела, которое завели на криминального авторитета, главаря хасанской банды Данияра Шанова. В крае задержали еще одного участника группировка Абдула Захарова, подозреваемого в вымогательстве. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службу СУ СК РФ по Приморью, с января 2003 года по декабрь 2015 фигуранты с помощью угроз вымогали у предпринимателя 1,5 миллиона рублей и автомобили. Испугавшись за свою жизнь, бизнесмен передал им 2,7 миллиона рублей.

В ближайшее время организатору и участнику банды предъявят обвинение по пунктам «а», «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство), по которой им грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Кроме этого, Абдул может попасть под статью о бандитизме, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что главаря преступной группировки задержали в марте 2023 года. Меру пресечения ему не избирали, так как он отбывает пятилетний срок за хулиганство. По статье о бандитизме ему грозит до 15 лет лишения свободы. С 2003 года Данияр вооруженную банду, участниками которой стали его знакомые. С огнестрельным оружием они нападали на предпринимателей и совершали другие тяжкие преступления.

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