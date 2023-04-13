Магазины в Приморье лишают лицензии на алкоголь

Изъятый алкоголь. Фото: Правительство Приморского края

Магазины в Приморье лишили лицензий за незаконный оборот алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Речь идет о магазинах компании «Апрель», расположенных в Черниговском муниципальном и Уссурийском городском округах. За продажу алкоголя без специальных марок суд аннулировал лицензии шести магазинов.

Также специалисты проверили магазины, расположенные неподалеку от военных объектов. Их лицензирующий орган тоже привлек к ответственности.

Минпромторг совместно с таможней, налоговой и полицией также проверил работу на территории авторынка «Зеленый угол» во Владивостоке. Из продажи изъяли 26 бутылок элитного японского алкоголя, а в отношении недобросовестного предпринимателя составлены административные протоколы.

Сообщить о продаже нелегальной алкогольной продукции по-прежнему можно на горячую линию минпромторга Приморья.

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