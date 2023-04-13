В Приморье директора ДальНИИС Олега Пинского на два месяца заключили под стражу

Пинского задержали по подозрению в мошенничестве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке избрали меру пресечения задержанному директору филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» ДальНИИС Олегу Пинскому. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Приморью, Олег Пинский проведет два месяца в СИЗО. Ходатайство представителей СУ СК России поддержали в прокуратуре, которая проконтролирует ход и результаты расследования уголовных дел.

Напомним, что Олега Пинского подозревают в преступлениях по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, брат депутата Государственной думы Виктора Пинского вместе с участниками ОПГ, состоящей из чиновников и юристов Росреестра и ППК «Роскадастр», присваивали себе земельные участки, подделывая документы. Также с мая 2022 года по март 2023 года фигурант без договора аренды предоставил коммерческой компании помещение на Бородинской.

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