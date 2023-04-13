За три месяца 2023 года во Владивостоке на свет появилось больше всего малышей

Мальчиков родилось 50,8%, а девочек – 49,2%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За три месяца 2023 года в Приморье на свет появились почти 4000 малышей, в 76 семьях родились двойняшки, а в трех – тройняшки. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в департаменте записи гражданского состояния, в первом квартале на свет появились 3960 детей, среди них количество мальчиков составило 50,8%, а девочек – 49,2%. Специалисты также перечислили города, в которых родилось больше всего малышей: во Владивостоке – 1442, Уссурийске – 443, Находке – 298, Артеме – 242, Арсеньеве – 120.

За весь 2022 год в крае зарегистрировали рождение 16 285 новых жителей, 50,6% – мальчики, 49,4% – девочки. В 168 семьях появились двойняшки, а в трех – тройняшки.

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