В Приморье пройдут массовые рейды ГИБДД на этой неделе

С начала 2023 года в Приморье зафиксированы 163 аварии с участием пьяных автомобилистов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полиции Приморского края сообщили о проведении рейдов. Инспекторы ДПС будут проверять водителей на предмет алкогольного опьянения. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, мероприятия пройдут с 14 по 16 апреля. Цель – выявить водителей, находящихся в состоянии опьянения. В профилактическом рейде задействуют как можно больше нарядов ДПС.

В ведомстве подчеркнули, что с начала года в Приморье зафиксированы 163 аварии с участием пьяных автомобилистов, семь человек погибли, еще 102 получили травмы различной степени тяжести.

– Повреждено более 300 транспортных средства. Несмотря на эти серьезные цифры, по сравнению с прошлым годом показатели аварийности снижены.

Водителям напомнили, что, если проверка на состояние опьянения проводится без оснований, то можно обратиться по телефону доверия: 8 (423) 240 10 00.

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