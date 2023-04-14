За три месяца 2023 года аэропорт Владивостока обслужил более 400 тысяч пассажиров

Внутренний пассажиропоток увеличился на 24%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С января по март 2023 года аэропорт Владивостока обслужил 477 тысяч пассажиров, что на 30% больше, чем было в прошлом году. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Подробности, в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В первые три месяца этого года внутренний пассажиропоток увеличился на 24% и достиг 428,5 тысячи человек. В первом квартале приморцы чаще всего отправлялись в Екатеринбург, Москву, Хабаровск и Южно-Сахалинск. На международных авиалиниях аэропорт обслужил 48 тысяч клиентов, самыми популярными рейсами стали Бангкок, Пхукет, Утапао.

В марте пассажирами аэропорта стали 166 тысяч человек, внутренние маршруты выбрали 149 тысяч жителей края, международные – 16 тысяч. Важным событием в первом месяце весны стало возобновление рейсов в китайские города Харбин и Пекин.

Также в марте впервые в истории воздушной гавани увеличили количество регулярных рейсов в Ташкент до двух раз в неделю – среда и воскресенье.

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