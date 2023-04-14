Прямо в центре Владивостока Toyota Chaser устроил аварию с перевертышем

Фото: скриншот из видео.

Серьезная авария произошла во Владивостоке минувшей ночью пятницы, 14 апреля. Об этом стало известно из местных социальных сетей. Очевидцев происходящего стала девушка, которая сняла последствия ДТП на видео. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в центре города, в районе улицы Алеутская. Автомобиль марки Toyota Chaser на полном ходу влетел в другого участника движения, марка машины неизвестна. Удар был такой силы, что последний завалился набок. Информация о пострадавших отсутствует, при этом, как сообщают очевидцы, машина-виновник получила незначительные кузовные повреждения. На место сразу же прибыла бригада медиков.

Девушка, которая стала почти очевидцем столкновения, рассказала, что, находясь дома, услышала звук удара. Ему предшествовал визг тормозов. Последствия авария она сняла на видео.

Между тем, в социальных сетях пишут, что авария могла произойти и по вине водителя пострадавшего авто. Рулевой якобы начал поворачивать налево с крайней правой полосы, а водитель Toyota Chaser, хоть и ехавший с превышением, все равно двигался по своей полосе, но не успел вовремя отреагировать на маневр другого участника движения.

Теперь разбираться во всех обстоятельствах случившегося предстоит сотрудникам полиции.

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