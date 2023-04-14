Укрывавший виновницу теракта, в котором умер Татарский, оказался уроженцем Приморья

На мужчину завели уголовное дело. Фото: Объединенная пресс-службе судов СПб.

В деле о теракте в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге оказался замешан бывший житель Приморья. Речь идет о Дмитрии Касинцеве, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В социальных сетях Дмитрия указано, что его родной город – Уссурийск. Высшее образование он получил в Университете ИТМО, который находится в Санкт-Петербурге. Судя по всему, из Приморья он переехал примерно в 2017-2018 году. Это следует из информации в соцсетях Касинцева.

Мужчину обвиняют по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Ему грозит либо штраф до ста тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до одного года. В своей питерской квартире он прятал Дарью Трепову, которая подарила военкору Владлену Татарскому статуэтку со взрывчаткой. Позже стало известно, что в деле замешан еще один человек, 36-летний гражданин Украины Юрий Денисов.

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