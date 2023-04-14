Для владельцев гаражей во Владивостоке сделали важное заявление

Более 80 металлических конструкций демонтируют возле домов №10-12 по улице Тобольская. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владельцев гаражей на Тобольской предупреждают о предстоящем сносе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Более 80 металлических конструкций демонтируют возле домов №10-12 по улице Тобольская в мае. Пока работы еще не начались, у собственников еще есть время на самостоятельную уборку имущества. В этом случае можно будет избежать крупных штрафов за снос, перевозку и временное хранение конструкций.

Все гаражи после демонтажа обычно находятся на площадке временного хранения. Владельцы забрать их оттуда конечно же могут, но только после предъявления документов на собственность и уплаты штрафов.

К слову, специалисты сносят все, что установлено во Владивостоке самовольно, – гаражи, контейнеры, торговые павильоны и другие сооружения. За 2022 год с улиц города вывезли 1033 таких незаконных строений.

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