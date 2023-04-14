Четыре новых дома строят во Владивостоке для жителей аварийных зданий и детей-сирот

Сейчас строители проводят монтаж стеновых панелей. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке на Русской продолжают возводить четыре многоквартирных домов для переселения жителей из ветхих и аварийных помещений, а также для выдачи квартир сиротам. Сейчас строители проводят монтаж стеновых панелей, организованы работы по формированию дороги. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам администрации города, ход работ проинспектировали министр строительства Приморья Виталий Блоцкий и мэр Константин Шестаков. Как поделились представители подрядной организации, на площадке запланирована прокладка инженерных сетей, после начнется благоустройство прилегающей территории. Сдать дома в эксплуатацию хотят в 2023 году.

Сдать дома в эксплуатацию хотят в 2023 году. Фото: Администрация Владивостока

Новые здания рассчитаны на 494 квартиры, 122 из них предоставят детям-сиротам. Глава города добавил, что в помещения поклеят обои, застелют линолеум и обустроят санузел для комфортного проживания.

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