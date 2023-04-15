Перспективы развития логистической инфраструктуры горнодобывающей отрасли обсудили на Форуме в Москве

Для устойчивого развития необходимо вести работу по приоритетному развитию Восточного полигона. Фото: АО «Восточный Порт»

в Москве прошел Форум «Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки» организатором которого выступил Российский союз промышленников и предпринимателей.

В заседании рабочей группы «Логистика грузов: перспективы развития железнодорожной и портовой инфраструктуры» актуальные вопросы обсуждали замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников, председатель Совета директоров Ассоциации морских торговых портов Денис Илатовский, а также представители ОАО «РЖД», АО «СУЭК», ПАО «Распадская», ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «ОТЭКО», ООО «Атлант», ПАО «ДВМП» FESCO. Модератором сессии выступила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

Модератор сети Ирина Ольховская и заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников. Фото: АО «Восточный Порт»

Важность развития угольной промышленности и экспорта угля для российской экономики в своем выступлении подчеркнул заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников.

– Мы видим, что в российском угле есть потребность в мире. Причем, она не снижается, а увеличивается. В 2022 году экспорт удалось сохранить практически на том же уровне – я считаю, что это достойный результат для всей угольной промышленности и наших коллег из транспортной отрасли, – подчеркнул замминистра.

В ходе конструктивного диалога участники обсудили, какие меры поддержки отрасли сегодня способны решить вопросы устранения административных барьеров, развития ж/д-инфраструктуры для обеспечения провозной и пропускной способностей железнодорожных магистралей, удовлетворения потребностей предприятий в необходимом оборудовании и технике, включая своевременное обеспечение запасными частями и качественным сервисом.

Модератор и участники рабочей группы согласились с тем, что в сложившихся экономических реалиях для устойчивого развития необходимо вести работу по приоритетному развитию Восточного полигона в рамках утвержденного Правительством Российской Федерации паспорта проекта. В числе мер участники отметили необходимость пролонгации действий временных правил недискриминационного доступа в 2023 году; совместную работу Минэнерго и Минтранса по разработке индикативных планов не только для угольной, но и для других отраслей, включая российские железные дороги; ускоренному развитию уже принятых проектов таких припортовых станций, как Новороссийск, Находка-Восточная, Лужская, крайне грузонапряженных на сегодняшний день. Через порты южных регионов значительный объем грузов сегодня получают Индия, Корея и Китай. Важным аспектом Ирина Ольховская отметила возможность использования в проектах на юге положительного опыта Дальневосточных железных дорог - «виртуальной сцепки», что позволит увеличить провозную способность южных железных дорог.

Отдельное внимание при подведении итогов сессии было уделено вопросу увеличения инвестиционной активности предприятий и обеспечения реализации инвестиционных проектов. Эксперты высказали мнение о необходимости законодательно решить вопрос о выводе портов из субъектов естественных монополий для возможности инвестирования в строительство портовой инфраструктуры не только на Дальнем Востоке, но и в других регионах (например, в арктической зоне) и распространение практики субсидирования процентных ставок на портовое образование.

– Решение вызовов с которыми сегодня сталкиваются предприятия горнопромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, возможно только при формировании консолидированной позиции всех участников отрасли, а также результативном взаимодействии бизнеса и органов власти. Только такая слаженная работа на всех уровнях может дать синергетический эффект, сохранить и нарастить экспортный потенциал страны, – резюмировала Ирина Ольховская.

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