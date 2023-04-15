В Приморье восстанавливают гравийные дороги

АО «Примавтодор» притупил к активной стадии восстановления гравийных дорог. Фото: АО «Примавтодор»

Гравийные дороги восстанавливают в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Дорожники сейчас профилируют и планируют, засыпают грунтом промоины и ямы, добавляют новый материал, если того требует сложившаяся ситуация. Ремонт идет в Чугуевском, Ольгинском, Лазовском муниципальных округах, а также Кировском муниципальном районе. В АО «Примавтодор» уточнили, на каких участках дорог сейчас ведутся работы:

– с 198 по 140 километры дороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово и с 13 по 15 километры Сокольчи – Валентин.

– с 195 по 202 и с 283 по 288 километры дороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово.

– на 81-82 километрах автомобильной дороги Уборка – Самарка – Ариадное.

– с 3 по 12 километры дороги Чернышевка – Новопокровка филиалом «Арсеньевский».

– на 3 километре Хабаровск – Владивосток – Тимофеевка – филиалом «Надеждинский».

На дороге Новомихайловка – Чугуевка – Лазо специалисты восстанавливают профиль гравийных дорог с добавлением нового материала. На трассе Осиновка – Рудная Пристань и Уборка – Самарка – Ариадное засыпают грунтом промоины и ямы на дорогах.

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