Празднование Светлой Пасхи начнется в 12 часов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Праздник Светлой Пасхи отметят в это воскресенье, 16 апреля, во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На главной площади дальневосточной столицы выступят фольклорные коллективы, будут работать локальные площадки, а также пройдет освящение и раздача пасхальных яиц. Празднование Светлой Пасхи начнется в 12 часов.

На тематической площадке «Сила богатырская» можно будет поучаствовать в богатырских забавах: перетягивание каната, прыжки в мешках. В фотозоне «Павлово-Посадкий платок» – сделать снимок на память, сидя на лавке и с платком на плечах. А работающий в этот день аниматоры помогут всем желающим разрисовать яйца из бумаги в рамках мастер-класса «Живопись пасхальная».

Продолжит программу крестный ход – шествие начнется в 15 часов от Покровского кафедрального собора. В это время, кстати, специалисты временно ограничат движение автотранспорта на следующих участках дорог:

– по Светланской от пересечения улицы Алеутская с улицей Светланская до пересечения улицы Светланская с улицей Уборевича;

- по Океанскому проспекту: от улицы Светланская до пересечения с улицей Октябрьская и переулком Павленко.

Объезд будет организован по улицам Алеутской, Светланской, Семеновской, Суханова, Лазо, Корабельной Набережной, Уборевича. Жителей и гостей Владивостока просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

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