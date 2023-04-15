«Свернули уши»: что произошло во Владивостоке ночью 15 апреля

Все происходящее попало на камеры наблюдения. Фото: КП – Владивосток

Утро воскресенья стало не совсем добрым для жителей дома на Карбышева во Владивостоке. Минувшей ночью 15 апреля неизвестные варварским способом повредили припаркованные автомобили. Кто и, главное, для чего это сделал – пока неизвестно. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все происходящее попало на камеры наблюдения, которые висят на фасаде дома по улице Карбышева, 34. На кадрах видно, что вокруг машин ходят какие-то люди. Изначально их было четверо: одинокий и, судя по всему, пьяный мужчина и компания из трех парней. Время камеры наблюдения зафиксировали довольно позднее – 00:42. Казалось бы, что можно делать в такой час возле чужих авто? И только утром владельцы транспортных средств узнали, чем же занимались злоумышленники.

Оказалось, что хулиганы (или хулиган?) повредили боковые зеркала автомобилей. Неизвестные буквально «свернули уши» у нескольких машин и сломали сам механизм. Какова цель данного «мероприятия», никто не знает. Судя по кадрам, авто стоят каждый на своем парковочном месте, проездку никто из них не мешает. Тогда чем же они помешали злоумышленникам?

Кстати, когда жильцы дома просмотрели записи с камер видеонаблюдения, то стало ясно, что компания из трех молодых людей вовсе не причастна к случившемуся. Они просто, как говорится, попали «под горячую руку». Самым главным фигурантом стал неизвестный мужчина, который и вовсе приехал во двор дома на такси. Злоумышленник, кажется, был пьян. Об этом свидетельствует его походка.

– Кто-нибудь узнал героя? – спрашивают соседи друг друга в общедомовом чате.

Пока что вредителя так и не нашли. Личность тоже не установлена. Редакция «Комсомольской правды» продолжит следить за развитием событий.

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