Ребенка нет дома с воскресенье, 16 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 16 апреля, в Приморском крае пропал ребенок. Мальчик ушел из дома, и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили в «Примпоиске», подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Семилетний Бурхан С. проживает в Находке, на Ленинградской. В воскресенье, около шести часов вечера, мальчик вышел из дома и больше не вернулся. Сейчас родные и близкие до сих пор ничего не знают о его местоположении. Волонтеры поискового сообщества «Примпоиск» подняли тревогу.

Рост ребенка 130 сантиметров, телосложение худощавое. Мальчик был одет в черно-красную куртку, штаны камуфляжной расцветки, бело-черные кроссовки и светло-красную клетчатую кепку.

Всех, кто может хоть что-то знать о пропавшем, просят обращаться или в отделение полиции, или по телефонам волонтеров:

8 914 721 22 32, 8 914 718 77 02 – волонтёры (Telegram/WhatsApp).

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