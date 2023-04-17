В тяжелом состоянии: жуткая авария произошла в Приморье

Последствия аварии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В аварии под Находкой пострадала семья из четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДТП случилось на 134 километре дороги Артем – Находка порт Восточный. 35-летняя женщина за рулем Honda Fit ехала в сторону Артема. В салоне помимо нее находились еще трое человек: муж и двое детей. В какой-то момент женщина не справилась с управлением транспорта, автомобиль занесло на скользкой дороге и выбросило на встречку. В этот момент там двигался грузовик Mitsubishi Canter под управлением мужчины.

На место ЧП оперативно прибыли медики. Фото: УМВД России по Приморскому краю

На место ЧП сразу же прибыли полиция и бригада скорой помощи. Выяснилось, что в машине отсутствовали детские удерживающие устройства. Не исключено, что именно это и стало причиной тяжелых травм, которые получили дети 7 и 4 лет. 37-летний мужчина и женщина-водитель также с тяжелыми повреждениями доставлены в больницу. 43-летний шофер Mitsubishi Canter не пострадал.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что стаж вождения женщины составляет 16 лет. К административной ответственности в 2023 году она не привлекалась.

Полиция по факту автоаварии проводит проверку, назначен ряд исследований.

Схема аварии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

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