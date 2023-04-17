В Приморье начальника колонии отправили под домашний арест за продажу труда осужденных

Приморцу грозит лишение свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фрунзенский районный суд Владивостока отправил под домашний арест начальника колонии-поселения в Хасанском районе. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, в период с 2018 по 2022 год приморец договорился о том, что осужденные будут работать на третьих лиц. Будучи посредником, он получил свыше семи миллионов рублей.

Как рассказали в пресс-службе Фрунзенского районного суда, его обвиняют по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее нарушение прав и законных интересов граждан). Максимальное наказание, которое ему грозит – лишение свободы на срок до четырех лет.

В качестве меры пресечения его заключили под домашний арест на два месяца – до 13 июня.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.