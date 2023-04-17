В Приморье начальника колонии отправили под домашний арест за продажу труда осужденных

Приморцу грозит лишение свободы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Фрунзенский районный суд Владивостока отправил под домашний арест начальника колонии-поселения в Хасанском районе. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
По версии следствия, в период с 2018 по 2022 год приморец договорился о том, что осужденные будут работать на третьих лиц. Будучи посредником, он получил свыше семи миллионов рублей.
Как рассказали в пресс-службе Фрунзенского районного суда, его обвиняют по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее нарушение прав и законных интересов граждан). Максимальное наказание, которое ему грозит – лишение свободы на срок до четырех лет.
В качестве меры пресечения его заключили под домашний арест на два месяца – до 13 июня.
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