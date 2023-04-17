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НовостиВладивосток17 апреля 2023 6:29

В Приморье начальника колонии отправили под домашний арест за продажу труда осужденных

Благодаря своим махинациям он заработал свыше семи миллионов рублей
Павел САХАРОВСКИЙ
Приморцу грозит лишение свободы.

Приморцу грозит лишение свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фрунзенский районный суд Владивостока отправил под домашний арест начальника колонии-поселения в Хасанском районе. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, в период с 2018 по 2022 год приморец договорился о том, что осужденные будут работать на третьих лиц. Будучи посредником, он получил свыше семи миллионов рублей.

Как рассказали в пресс-службе Фрунзенского районного суда, его обвиняют по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее нарушение прав и законных интересов граждан). Максимальное наказание, которое ему грозит – лишение свободы на срок до четырех лет.

В качестве меры пресечения его заключили под домашний арест на два месяца – до 13 июня.

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