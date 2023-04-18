В Приморье сотрудницу лаборатории доставили в больницу с 70% ожогов тела

На женщину вылился спирт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшую неделю в Приморье зафиксировали три смерти и несколько несчастных случаев. Об этом рассказали представители Федерации профсоюзов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Матрос компании «Си Виктория» умер во время отдыха в своей каюте, без признаков жизни нашли и механизатора «Находкинского МТП». На рабочем месте погиб водитель «Дальнегорского ГОКа».

В войсковой части заведующая складом упала, поднимаясь по лестнице, и получили серьезные травмы. Аналогичная ситуация произошла и с медсестрой МЧС МВД России по Приморскому краю.

Товарный оператор компании «Находка Ойл Бункер» получил колотую рану бедра во время драки. В лаборатории Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии спирт попал на халат инженера, из-за чего одежда загорелась. У женщины диагностировали 70% ожогов тела.

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