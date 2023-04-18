Может, родители узнают «героев»? В Приморье подросток пнул женщину в спину

Полиция проводит проверку. Фото: принтскрин видео.

В социальных сетях, посвященным Большому Камню, распространяется видео, на котором подростки издеваются над женщиной. Что побудило их так поступить, неизвестно. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На кадрах ролика женщина заходит в подъезд, но тут же разворачивается и тянет руку к одному из мальчиков. Из-за музыки непонятно, о чем говорят «герои» видео, но можно предположить, что ребенок сказал что-то оскорбительное. Когда же жительница Приморья пытается догнать обидчика, сзади ее пинает другой подросток.

Остается только гадать, почему же подростки напали на беззащитную женщину. Возможно, хотели прославиться подобным образом. Корреспондент «Комсомолки» обратился к уполномоченной по правам ребенка в Приморском крае Ольге Романовой.

– Причины и обстоятельства подобных действий могут быть разными. Сейчас проводится проверка по всем обстоятельства этого происшествия.

В пресс-службе УМВД по Приморью подтвердили, что полиция организовала проверку, после которой будет принято законное решение.

Напомним, что ранее Ольга Романова рассказывала о радикализации среди подростков.

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