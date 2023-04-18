По подозрению во взятке во Владивостоке задержали главврача психбольницы

В СК пообещали позже предоставить подробности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке задержали главного врача ГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» на Шепеткова. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказал источник «Комсомолки», главврача подозревают в получении некрупной взятки. Корреспондент редакции обратился в пресс-службу Следственного комитета по Приморью, в ведомстве пообещали дать информацию позже.

Комментарий предоставили представители пресс-службы краевого минздрава:

– По данному факту правоохранительные органы выполняют свою работу, а министерство здравоохранения Приморского края им оказывает содействие.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Напомним, что Приморье накрыла волна задержаний. Не так давно под стражу заключили бывшего бойца ММА Абдула Захарова – участника хасанской банды. Эту же меру пресечения избрали и директору филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» ДальНИИС Олегу Пинскому, которого подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

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