По подозрению во взятке во Владивостоке задержали главврача психбольницы

В СК пообещали позже предоставить подробности.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Во Владивостоке задержали главного врача ГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» на Шепеткова. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как рассказал источник «Комсомолки», главврача подозревают в получении некрупной взятки. Корреспондент редакции обратился в пресс-службу Следственного комитета по Приморью, в ведомстве пообещали дать информацию позже.
Комментарий предоставили представители пресс-службы краевого минздрава:
– По данному факту правоохранительные органы выполняют свою работу, а министерство здравоохранения Приморского края им оказывает содействие.
«Комсомолка» следит за развитием событий.
Напомним, что Приморье накрыла волна задержаний. Не так давно под стражу заключили бывшего бойца ММА Абдула Захарова – участника хасанской банды. Эту же меру пресечения избрали и директору филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» ДальНИИС Олегу Пинскому, которого подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий.
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