Пьяный водитель BMW отправится в колонию на девять лет из-за смерти двух жителей Камчатки

Мужчина проведет в исправительной колонии общего режима девять лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Петропавловке-Камчатском осудили водителя BMW, который пьяным врезался в такси. Пассажиры, сидевшие в салоне перевозчика, с серьезными травмами оказались в больнице, где вскоре умерли. Виновный мужчина отправится на долгое время в колонию. Об этом написала региональная прокуратура, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Все произошло в октябре 2022 года. Водитель BMW Х5 3.0 SI сел за руль пьяным; когда он ехал по Ленинградской, то проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток. Там в это время ехало такси марки Toyota Corolla, в которое и врезался хмельной рулевой.

В салоне сидели 33-летние мужчина и женщина, их срочно увезли медики. Однако врачи не смогли спасти их – оба скончались на больничной койке.

В отношении 36-летнего водителя немецкой машины завели уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.

17 апреля Петропавловск-Камчатский городской суд отправил мужчину в колонию общего режима на девять лет.

– После отбытия основного наказания он будет не вправе управлять транспортными средствами три года, – добавили в местной прокуратуре.

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