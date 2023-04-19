Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта. Архив «КП». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В социальных сетях Камчатки стало популярным видео – дрон пролетает над затонувшим судном в бухте Завойко Авачинской губы, вокруг которого парят чайки. Ролик заметили сотрудники Камчатской межрайонной природоохранной прокуратуры и начали проверку. Результаты появились на сайте ведомства, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Затонувшее плавательное средство обнаружили около пирса № 1. Прокуроры выявили, что транспортный плавучий док ТПД-43, который принадлежит юридическому лицу, может вызвать серьезную экологическую проблему, а именно загрязнение рыбохозяйственного водного объекта высшей категории. Поэтому специалист обратился в суд с требованием обязать владельца устранить нарушения.

На Камчатке суд приказал поднять затонувший в Авачинской губе плавдок ТПД-43.

– В ходе рассмотрения гражданского дела спорное имущество отчуждено иному лицу, в этой связи по ходатайству участвующего в деле прокурора произведена замена ответчика, а также в качестве обеспечения иска запрещено совершать действия по отчуждению затопленного имущества до вступления в силу решения суда, – пояснили в ведомстве.

В итоге Петропавловск-Камчатский городской суд встал на сторону заместителя прокурора. Тот должен до 1 сентября 2024 года удалить плавучий док из Авачинской губы.

К слову, дальневосточные регионы (Магаданская и Сахалинская области, Хабаровский и Приморский края, Камчатка, Чукотка, Якутия) получили почти миллиард рублей из федерального бюджета. На эти деньги до конца 2024-го планируется поднять 213 затонувших судов из акваторий ДФО.

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