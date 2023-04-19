В Приморье внесли поправки в закон об обманутых пайщиках

Закон приняли в Приморье в марте этого года. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края внесли изменения в закон о поддержке обманутых пайщиков. Об этом рассказали в пресс-службе ЗС ПК, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Согласно нововведениям, попасть в реестр пострадавших участников строительства и получить единовременную выплату могут приморцы, которые унаследовали право на получение жилья в проблемном объекте после того, как застройщика признают банкротом.

Единовременная выплата также положена пайщикам, которые использовали материнский капитал при вступлении в жилищно-строительный кооператив.

Закон о поддержке обманутых пайщиков приняли в Приморье в марте этого года. Он должен решить проблемы двух объектов: ЖСК «Хасанский» в Артеме, где квартиры ждут 68 человек, и ЖК на Пихтовой, 35, во Владивостоке, здесь жилья остались 74 человека.

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