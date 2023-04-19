Инвалиды из Приморья смогут получить компенсацию за покупку кресел-колясок любого типа

Решение приняли депутаты ЗС ПК. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Законодательного Собрания Приморья поддержали изменения в закон о защите прав инвалидов-колясочников, об этом рассказали в пресс-службе ЗС ПК. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Поправки позволят инвалидам, которые используют иные виды кресел-колясок, кроме активного типа, обратиться в КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» за доплатой к компенсациям. Чтобы получить меру поддержки, средство мобильности должно быть куплено не ранее 1 января 2023 года по цене, превышающей сумму выплаты из федерального бюджета.

Поправки также внесли в закон «О социальной поддержке льготных категорий граждан». Согласно поправкам приморцы, которые ухаживают за инвалидами первой группы, смогут получать ежемесячные выплаты, даже если жители с ограниченными возможностями посещают центр социальной реабилитации.

– Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются в определенное время суток, что не исключает потребность инвалида, нуждающегося в постоянной помощи других лиц, в осуществлении ухода в остальное время, – рассказала Светлана Красицкая.

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