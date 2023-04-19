Во Владивостоке завели уголовное дело на мужчину, ударившего 8-летнюю девочку

Сотрудники полиции уже нашли и задержали мужчину. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке завели уголовное дело на мужчину, который поднял руку на маленькую девочку. О том, что сделал приморец, рассказала правоохранительным органам мать ребенка. Об этом сообщили в УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло в магазине. 27-летний мужчина ударил 8-летнюю девочку, которая стояла перед ним в очереди, в голову. При этом сделал он это без причины, неясно, чем ребенок заслужил такой агрессии в свою сторону.

Сотрудники полиции уже нашли и задержали мужчину.

На него уже завели уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения». Ему грозит либо штраф 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

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