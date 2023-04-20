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НовостиВладивосток20 апреля 2023 1:34

Фу, какая мерзость! Обилие насекомых обескуражило жителей Приморья

Жителям Владивостока подбрасывают огромных тараканов в дома
Екатерина ТИХАЯ
Люди не знают, как бороться с напастью.

Люди не знают, как бороться с напастью.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители одного из домов на улице Русская жалуются на обилие насекомых в подъездах. Люди написали в Telegram-канал «Вторяк ВДК», что огромных тараканов им подкидывают, причем уже не в первый раз, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Может, кто еще сталкивался с таким? – вопрошают владивостокцы. – В прошлом году писали в вашем паблике о фирмах, типа специально раскидывают таких тараканов, а потом развешивают объявления «Уничтожение тараканов». Как с этим бороться?

Подтверждения догадкам у людей нет, возможно, лишь пока. Как и нет информации, появились ли объявления с услугами дезинсекторов на стенах подъездов.

В комментариях жители приморской столицы поделились, что тоже сталкивались с подобными ситуациями.

– Заметила такую тенденцию, она повторяется уже лет пять – появляются объявления на домах о работе дезинсекции с предложением заказа и сразу в доме появляются тараканы, – написала под публикацией Галина.

– Вот у нас в новостройке так же быстро появились вместе с объявлением. Дом новый, и тут жители начали жаловаться на появление тараканов. У нас тоже ползали, быстро, слава богу, вывели. Думали уже, что завез кто-то, переезжая, но нет. Пока не было объявления, и этих товарищей не было. Сейчас тихо, – поделилась своей историей Ульяна.

Также подписчики группы поделились своими способами борьбы с насекомыми.

Фото: Telegram-канал @vtoryakvdk

Фото: Telegram-канал @vtoryakvdk