Губернатор Приморья и мэр краевой столицы стали участниками Попечительского совета музея Арсеньева

В состав совета вошли 17 человек. Фото: Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

В Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева создали Попечительский совет, в состав которого вошли глава приморской столицы Константин Шестаков и губернатор края Олег Кожемяко Предполагается, что первое заседание пройдет в середине июня этого года, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам представителей музея, они долго готовились к этому событию, а авторитет участников совета, заставляет учреждение держать высокую планку в экспозиционно-выставочной, культурно-просветительской, научно-методической работе.

Попечительский совет возглавил советник президента России по культуре и искусству Владимир Толстой. Среди участников генеральный директор ООО «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев, ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, губернатор Камчатки Владимир Солодов, председатель Совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, мэр Владивостока Константин Шестаков, руководители ведущих федеральных музеев Москвы и Санкт-Петербурга – всего 17 человек.