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НовостиВладивосток20 апреля 2023 6:46

В Приморье в марте этого года подешевели огурцы и картофель

Эксперты озвучили статистику за март
Павел САХАРОВСКИЙ
Инфляция снизилась до 3,6%.

Инфляция снизилась до 3,6%.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В марте 2023 года годовая инфляция в Приморье снизилась до 3,6%, в феврале показатели достигали 10,6%. Произошло это из-за роста поставок овощей из Китая и налаживания параллельного импорта, рассказали в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали специалисты, темп прироста цен на продукты в марте снизился с 10,7% до 4%. Если сравнивать с прошлым годом, то в 2023 на прилавках появилось больше местных тепличных овощей, а также доставленных из Китая, благодаря чему продолжила понижаться стоимость огурцов. Быстро дешевели и морковь с картофелем, так как приморские хозяйства в 2022 собрали богаты урожай корнеплодов.

Главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич отметил, что в марте прошлого года цены быстро росли из-за ухода некоторых иностранных компаний из России и нарушения цепочек поставок, но сейчас спрос остается сдержанным.