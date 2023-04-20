Продукция приморских аграриев станет доступнее

Уникальный продовольственный рынок обещает стать востребованной торговой площадкой. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В Надеждинском районе Приморья откроется оптово-распределительный центр. Подобный комплекс зданий и сооружений для продажи продуктов питания не имеет аналогов на Дальнем Востоке. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Уникальный продовольственный рынок обещает стать востребованной торговой площадкой. Он станет звеном между производителями и потребителями продукции. Здание площадью 65 тысяч квадратных метров оборудуют всем необходимым для хранения, распределения и продажи товаров.

– Этот центр – сочетание всего, что мы хотели видеть все эти годы. Он дает возможность фермеру приехать, оставить свою продукцию на хранение в достойном месте, выйти на торговую сеть без посредника, продать товары по той цене, которую он сам поставил, и быть уверенным, что ее купят, – рассказал губернатор Олег Кожемяко, посетивший комплекс.