Приморские врачи вытащили с того света пациента после клинической смерти

Сейчас с мужчиной уже все в порядке, его выписали на амбулаторное лечение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уссурийске врачи скорой помощи выехали на срочный вызов – у 59-летнего мужчины болело сердце. Во время осмотра у него вдруг появились судороги, а через несколько минут врачи зафиксировали клиническую смерть. Врачи смогли вытащить его с того света. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пока врачи осматривали пациента, его состояние было в норме. Гемодинамика также была стабильная, но зафиксирована тахикардия. Внезапно появившиеся судороги тоже купировали, мужчине даже стало лучше. Но через несколько минут – клиническая смерть.

Медики тут же начали реанимацию. Спустя 4 минуты борьбы за жизнь у мужчины появился пульс. Его сразу же госпитализировали. Уже в больнице установили, что у пациента случился инфаркт миокарда.

Сейчас с мужчиной уже все в порядке, его выписали на амбулаторное лечение.