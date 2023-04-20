Народный фильм о первой в мире женщине-капитане дальнего плавания снимают во Владивостоке

Памятная доска во Владивостоке. Фото: Администрация Владивостока

Ко Дню Победы центр «Инсайт люди» запустили социальный проект «неЗабытые». Команда снимает фильмы в разных уголках России про народных героев. Один из фильмов посвящен Анне Щетининой, капитану дальнего плавания, которая родилась во Владивостоке. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Съемки проходили в разных городах: Москве, Омске, Томске, Улан-Удэ, Вологде, Волгограде, Белгороде, Пензе и других. Также один из фильмов снимается во Владивостоке, ведь именно тут родилась первая в мире женщина-капитан дальнего плавания Анна Щетинина.

Фильм назвали «Капитан». Он посвящен тому времени, когда Щетинина командовала судном в военное время. В съемках принимают участие специалисты с Дальнего Востока. А вот актриса, которой досталась роль главной героини, приехала из Москвы. Это актриса театра и кино Валерия Александровна.

Справка «КП»

Первая в мире женщина-капитан дальнего плавания Анна Щетинина – легендарная личность не только для Приморья, но и для всего мира. Еще при жизни «леди-капитан» была удостоена званий Герой Социалистического Труда, почетный работник морского флота, почетный гражданин города Владивостока, почетный член Географического общества СССР, член Союза писателей России, член комитета советских женщин.