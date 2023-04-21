Во Владивостоке семьи погибших на СВО бойцов получили награды своих родных

Награды, которые получили семьи. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Во Владивостоке в здании администрации города вручили два ордена Мужества. Их передали семьям бойцов, погибших при выполнении задач специальной военной операции. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток»,

Как рассказали в пресс-службе мэрии, за наградой пришли Марина и Алексей Лямины – родители Никиты Лямина. Их сын погиб 19 ноября 2022 года в Донецкой Народной Республике.

Родители Никиты Лямина. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Второй орден передали маме и дочери Владимира Каминского. По контракту он проходил службу в 155-й бригаде морской пехоты ТОФ, погиб в Донбассе 6 ноября прошлого года.

Мама Владимира Каминского. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

По указу президента России Владимира Путина погибших наградили посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность.

Напомним, что во Владивостоке на острове Русский открыли памятную доску контрразведчику СМЕРШа Михаилу Крыгину.