На Камчатке объявили лавинную угрозы

Спасатели напомнили правила поведения в районах схода лавин. Фото: Мария КАЮРОВА

На Камчатке с 22 по 24 апреля возможен сход снега с гор в Елизовском, Мильковском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском муниципальных районах, а также с Авачинского, Вилючинского, Козельского, Корякского вулканов. Лавинную опасность также объявили на территории Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Спасатели рекомендуют руководителям организация, которые работают в горах, а также туристам, спортсмена и охотникам временно не посещать лавиноопасные склоны. Родителям советуют следить за местонахождением детей и объяснить им, чем опасны игры у подножия сопок.

Сотрудники МЧС также напомнили основные правила поведения в районах схода лавин. В горы не следует выходить во время непогоды, заранее стоит узнать, где может обрушиться снег, с собой необходимо взять лавинный датчик.

Если снег все же накроет вас, в первую очередь нужно защитить органы дыхания: закрыть нос и рот, а также согнуть колени.