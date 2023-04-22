Председатель ЦИК Памфилова приехала в Приморье ради встречи с губернатором Кожемяко

Встреча прошла в пятницу, 21 апреля. Фото: Правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное правительство.

Это первый визит главы ЦИК в наш край, хотя она мечтала побывать здесь давно. Губернатор пригласил Эллу Александровну принять участие в высадке деревьев на территории ВДЦ «Океан», а также в месте боев на озере Хасан.

Главным вопросом на повестке дня выступили предстоящие выборы президента и работу территориальных и муниципальных избиркомов. Олег Кожемяко, по словам главы ЦИК, вывел в регионе работу избирательных компаний на новый уровень.

– На комиссиях лежит огромная ответственность. К выборам – повышенное внимание, и любая оплошность дает повод для фейков, слухов. Необходимо, чтобы у людей было доверие и к выборам, и власти, – заявил глава региона.

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