Cтудентка из Владивостока организовала свое волонтерское движение школьников

Teen Top. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Говорят, студенческие годы – лучшее время. Кто-то просто учится, другие реализовывают свои идеи. Анна Бондарчук – одна из тех, кто берет от студенчества по максимуму. Еще в школе девушка вступила в студенческий педагогический отряд «S.T.E.P», работала вожатой в «English Camp», в университете стала командиром отряда и не планирует останавливаться на достигнутом. Недавно она создала волонтерское движение для школьников Владивостока «Teen Top», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Команда реализует социальные программы для детей вместе с некоммерческим партнерством социальной поддержки детей и семьи «Руки помощи» и кураторами студенческого педагогического отряда «S.T.E.P». Ребята проводят новогодние праздники, ездят в больницы, создают игровые программы для пациентов клиник и детей, проживающих в социальных учреждениях.

– Чем занимается «Teen Top?

Анна (Анника) Бондарчук. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Наша миссия «Change the world with love, one heart at time» – меняй мир с помощью любви, по одному сердцу за раз. Мы проводим развлекательные и образовательные программы для детей из соцучреждений. Параллельно с этим развиваем в подростках, которые вступают в наши ряды, организаторские и лидерские качества, прививаем мысли о благотворительности и о помощи другим. Сейчас создаем новые проекты для поддержки многодетных семей, пенсионеров и других социальных групп.

– С какого возраста можно вступить в волонтерское движение?

– С 14 лет. Иногда делаем исключение и разрешаем вступить к нам с 13 лет. Главное, чтобы было желание учиться и что-то делать.

– Какие возможности открываются ребятам-участникам?

Ребята проводят праздничные программы. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Для подростков города это является сообществом, которое показывает хороший пример. Они дружат в коллективе, общаются, находят единомышленников. Это развивает разные навыки: лидерство коммуникабельность. Мы боремся со стеснительностью детей и учим быть уверенными не только с ребятами помладше, но и со сверстниками. Во время выездов они становятся самостоятельнее, так как берут на себя ответственность за проведение. Отмечу и участие в разных мероприятиях города. Например, сейчас наши ребята волонтерят на проекте «Другая высота» – всероссийский конкурс-фестиваль юных исполнителей. Для них это большой опыт.

– Есть ли какое-то обучение?

– Вожатые-студенты из педагогического отряда «S.T.E.P» проводят лекции для ребят по психологии детей, игротехнике, тренинги по ораторскому искусству, стрессоустойчивости, креативному мышлению. Школьники учатся проводить игры, привлекать внимание, громко и правильно говорить. Помимо этого, мы проводим профориентацию, рефлексируем, анализируем способности и навыки детей.

– Почему решила создать свое волонтерское движение? Есть ли человек, который вдохновил на это?

– Осенью 2022 года проектный менеджер НП «Руки помощи» Ксения Ситникова (по совместительству руководитель отряда «S.T.E.P») решила, что нам нужно выходить на новый уровень. Проектов многое, детей – еще больше. И для того, чтобы развивать подростков, которые впоследствии могут прийти к нам в отряд и работать летом вожатыми, нужно что-то придумать. Ксения вдохновила меня на идею создания волонтерского движения. Она поверила в меня: «Ты это сможешь сделать, давай делать, я тебе доверяю». Плюс, у меня уже был опыт организации большого отряда, поэтому создание чего-то подобного у меня не вызывало каких-то сложностей. Этот проект является одним из тех хороших дел из нашей миссии. То есть меняя подростков, помогая им в реализации, мы заботимся о будущем. Потом эти же ребята сменят нас и будут творить добрые дела.

– В чем заключается особенность вашего движения?

– Я состою в студенческом педагогическом отряде, ребята которого работают в детском лагере с изучением английского языка. Многое в движении заимствованного оттуда. Поэтому у нас всех есть английские имена. Например, меня зовут Аня, но в лагере и на сборах движения меня называют Анникой. Помимо этого, как и у вожатых, у ребят есть свои галстуки.

– Почему такое название?

– Если переводить, «Teen» – подросток. А «Top» – это аббревиатура «The outstanding people» – выдающиеся люди. Почему английский? Все снова идет от названия моего отряда – S.T.E.P.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.