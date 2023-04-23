Тысячи жителей Владивостока останутся без холодной воды в начале мая

Отключения запланированы на 3 и 4 мая. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Ни руки помыть, ни картошку отварить... В столице Приморья ряд домов отключат от холодного водоснабжения в первые числа мая. Как отметили в «Примводоканале», это связано с проведением планового ремонта, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Так, в среду, 3 мая, с 9 до 18 часов из-за работ не будет воды в следующих домах: 9, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 21а, 21 строение 2 и строение 3, 23, 23а по улице Посьетская.

На следующий день – четверг, 4 мая – ожидается уже меньше отключений. С 9 часов утра до 17-ти вода перестанет поступать в дома на улице Русская 96, 98, 98а, а также в воинскую часть.

В общем, рекомендуем достать ведра и бутылки и сделать запасы побольше.

Отметим, что в этом году предприятие планирует построить шесть новых канализационных насосных станций – на Эгершельде, улице Калинина, на улице Верхнепортовая, в 64 и 71 микрорайонах, на Первой речке, на мысе Абросимова.

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