«Тогда концерта не будет»: певица Асти высказалась из-за брошенного ей букета цветов во Владивостоке

Концерт Асти во Владивостоке прошел 22 апреля.

Вечером 22 апреля «Фетисов Арена» разрывалась от количества поклонников известной певицы Асти. Ее концерт – долгожданное событие для многих жительниц Владивостока. И некоторые подготовились основательно – девушка купила букет цветов и кинула исполнительнице под ноги прямо во время концерта. Звезда высказалась по этому поводу. «Комсомолка» стала свидетелем яркой фразы Анны Асти.

После того, как фанатка смогла закинуть букетик на сцену, Асти подошла к ней и взяла протянутые блокнот с ручкой – чтобы оставить пожелания девушке. Публика восприняла это с теплотой.

– Я вот дала сейчас автограф, и все точно скажут: «А я что? Какой-то не такой, не человек что ли?» Но если я буду сегодня давать автографы, то концерта не будет. Я, конечно, могу это сделать, но, если честно, я хочу всей душой хочу петь для вас, – сказала после исполнительница со сцены, а после обратилась к своей поклоннице: – Ты просто очень такая красивая! Простите, за красоту могу дать автограф.

Сразу после этой небольшой сценки артистка продолжила концерт.

Анна Асти – 32-летняя певица, изначально известная как солистка группы Artik & Asti. Самой успешной работой для Artik & Asti стал совместный хит с Артемом Качером «Грустный дэнс», который имел свыше двух миллионов радиоэфиров.

Отметим, для Владивостока такая история уже не первая. Летом 2022 года фанат бросил Zivert... шаурму. Певица с радостью приняла подарок.

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