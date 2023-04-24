Во Владивостоке работник научного центра, получившая 70% ожогов тела, скончалась в больнице

Сотрудники прокуратуры провели проверку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке прокуратура Советского района завела уголовное дело из-за гибели сотрудника Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН. Во время работы женщина получила 70% ожогов тела. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Об этом случае мы писали ранее, а в пресс-службе прокуратуры озвучили новые детали. Во время работы с реагентами спирт попал на халат инженера, из-за чего одежда загорелась. В итоге 74-летняя получила 70% ожогов – 3 и 4 степени. Произошло это 10 апреля, а 19 числа сотрудница скончалась в больнице.

Когда все случилось, прокуратура организовала проверку. Оказалось, что ведущего инженера допустили к работе, когда она находилась на больничном. В итоге было заведено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека). Виновника грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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