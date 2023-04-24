Во Владивостоке эвакуировали учеников одной из местных школ

На месте работают специалисты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 24 апреля, учеников школы № 18 во Владивостоке срочно эвакуировали. О случившемся жители города рассказали в социальных сетях, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Появился ролик, на кадрах которого толпа детей и подростков выстроилась в районе школы № 18 на Хабаровской, 24б. По предварительной информации, причиной эвакуации стала угроза минирования. В правоохранительных органах корреспонденту «Комсомолки» подтвердили, что в учреждение поступило сообщение о возможной бомбе, на месте работают специалисты.

Ранее во Владивостоке эвакуировали учеников школы № 62, но не из-за угрозы минирования. Причиной стал восьмиклассник, который распылил перцовый баллончик во время урока. Никто не пострадал, родителей подростка привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей), а сам юноша пообещал больше не совершать ничего подобного.

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