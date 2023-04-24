Выяснилось, какого корабля больше других боятся американцы. И он приписан к Владивостоку

Главным элементом модернизации стали гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Фото: Минобороны РФ

Американские журналисты издания Military Watch рассказали, какой корабль российского флота считается самым опасным. Им стал фрегат «Маршал Шапошников», который входит в состав Тихоокеанского флота ВМФ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– С 2017 года фрегату усовершенствовали датчики, электронику и вооружение, заменили восемь противокорабельных крылатых ракет П-270 на 16 пусковых установок новой системы вертикального пуска 3С14. Корабль сохранил свои основные средства противовоздушной обороны с арсеналом из 64 ракет малой дальности, – рассказали авторы статьи.

Американские журналисты добавили, что самым главным элементом модернизации стали гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

– Обладая совершенно непревзойденной скоростью 9 Махов, очень высокой маневренностью и дальностью действия 1000 км, они считаются самым опасным классом противокорабельных крылатых ракет в мире.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» рассказал, почему же фрегата «Маршал Шапошников» действительно стоит бояться.

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