Во Владивостоке автомобиль вылетел с обрыва и застрял между скалами

Мужчину передали медикам скорой помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшей ночью во Владивостоке произошло ДТП: в районе улицы Аквамариновая автомобиль съехал с обрыва и застрял между скалами. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Об аварии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью. По словам представителей ведомства, о случившемся им сообщили в 1:54, и через восемь минут они уже были на месте. В салоне автомобиля был только один человек – водитель, который пострадал из-за ДТП.

Сначала с помощью веревок специалисты спустились к автомобилю, чтобы оценить обстановку, после чего решили привлечь сотрудников Владивостокской городской поисково-спасательной службы. Совместными усилиями из машины вытащили и подняли на мягких носилках пострадавшего мужчину, после чего передали его врачам скорой помощи.

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